азот встричаеться в природе в соединениях и в свободном состоянии,а фосфор - только в соединенияхючем это объясняеться?

Химия

азот встричаеться в природе в соединениях и в свободном состоянии,а фосфор - только в соединенияхючем это объясняеться?

Автор: Гость