азот встричаеться в природе в соединениях и в свободном состоянии,а фосфор - только в соединенияхючем это объясняеться?
Химия
азот встричаеться в природе в соединениях и в свободном состоянии,а фосфор - только в соединенияхючем это объясняеться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В свободном состоянии в природе фосфор не встречается из-за своей высокой химической активности.
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