туристы в первый день прошли 16км,что составило восьмую часть их маршрута. Сколько километров им осталось пройти?
Математика
туристы в первый день прошли 16км,что составило восьмую часть их маршрута. Сколько километров им осталось пройти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16 * 8 = 128(км) - весь путь туристов 2) 128 - 16 = 112(км) - осталось пройти Ответ: 112 км.
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