Какова вероятность то,что при трех бросания монет 1) ни разу не выпадет "орел" 2)ни разу не выпадет "решка" 3)"орел" выпадет ровно один раз 4)"решка"выпадет хотя бы один раз
Математика
Какова вероятность то,что при трех бросания монет 1) ни разу не выпадет "орел" 2)ни разу не выпадет "решка" 3)"орел" выпадет ровно один раз 4)"решка"выпадет хотя бы один раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А - выпадет "орел" Р(А) = 0,5 В - выпадет "решка" Р(В) = 0,5 1) ни разу не выпадет "орел" Р=0,5*0,5*0,5=0,125 2)ни разу не выпадет "решка" Р=0,5*0,5*0,5=0,125 3)"орел" выпадет ровно один раз Р= 0,5*0,5*0,5 * 3= 0,375 4)"решка"выпадет хотя бы один раз Р=0,5*0,5*0,5 * 7= 0,875 или = 1 - Р(неВ) = 1 - 0,125=0,875
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