Какова вероятность то,что при трех бросания монет 1) ни разу не выпадет "орел" 2)ни разу не выпадет "решка" 3)"орел" выпадет ровно один раз 4)"решка"выпадет хотя бы один раз

Гость: Гость:

А - выпадет "орел" Р(А) = 0,5 В - выпадет "решка" Р(В) = 0,5 1) ни разу не выпадет "орел" Р=0,5*0,5*0,5=0,125 2)ни разу не выпадет "решка" Р=0,5*0,5*0,5=0,125 3)"орел" выпадет ровно один раз Р= 0,5*0,5*0,5 * 3= 0,375 4)"решка"выпадет хотя бы один раз Р=0,5*0,5*0,5 * 7= 0,875 или = 1 - Р(неВ) = 1 - 0,125=0,875