какую часть часа составляют 1 минута,2 минуты с объяснениями
Математика
какую часть часа составляют 1 минута,2 минуты с объяснениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В часе 60 мин, 1мин состовляет одну часть от часа , а 2мин две части от часа, т. к. в часе получается 60 честей то получается 1 и 2 60 60
Гость:
В часе 60 минут. Следовательно 1 минута, это 1/60 часа. А две минуты это 2/60 часа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В соревнованиях по ориентированию на местности участвовало 86 школьников.Победителями стали 5 человек, а две третьих части всех остальных ребят за ...
Математика
одна бригада рабочих заасфальтировала 5км 060м шоссе,другая бригада- на 2км280м больше. осталось покрыть асфальтом 965м шоссе.какой длины шоссе дол...
Математика
туристы в первый день прошли 16км,что составило восьмую часть их маршрута. Сколько километров им осталось пройти?