Имеется 12-литровый кувшин, полный молока, и два пустых кувшина - 5-литровый и 7-литровый. Как с помощью только этих кувшинов отмерить ровно 1 литр молока. Переливать молоко можно только из кувшина в кувшин.
Математика
Имеется 12-литровый кувшин, полный молока, и два пустых кувшина - 5-литровый и 7-литровый. Как с помощью только этих кувшинов отмерить ровно 1 литр молока. Переливать молоко можно только из кувшина в кувшин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.наливаем до полного 7ми литровый из 12ти литрового. 2. Переливаем из 7ми литрового в 5ти литровый. В 7ми литровом остается только 2 литра. 3. 5ти литровый опустошаем обратно в 12 ти литровый.. 4.Переливаем в 5ти литровый из 7ми литрового оставшиеся 2 литра. 5. Доливаем до полного 7ми литровый из 12ти литрового. 6. Доливаем в 5ти до полного. В 7ми остается 4 литра. 7. 5ти литровый опустошаем обратно в 12 ти литровый. 8. Наливаем в 5ти литровый из 7ми литрового оставшиеся 4 литра. 9. Доливаем до полного 7ми литровый. В 12 л - остается 1 л, в 7 л - 7 л, а в 5 л - 4 л.
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