дочь съела 1/3 часть конфет,сын 1/4 часть,папа 1/6 часть,мама 9 конфет,сколько конфет было всего.(задача с уравнением)
Алгебра
дочь съела 1/3 часть конфет,сын 1/4 часть,папа 1/6 часть,мама 9 конфет,сколько конфет было всего.(задача с уравнением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3 + 1/4+ 1/6 = 4/12+3/12+2/12=9/12 12/12-9/12=3/12 3/12 мамина часть 9 к 9*12/3=36 36/12*4= 12 36/12*3=9 36/12*2=6 проверим 9+12+6+9= 36
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