как решить задачу найти площадь каждого участка если площадь второго участка на 324 га больше площади первого участка , а площадь первого участка в 7 раз меньше площади второго,
Математика
как решить задачу найти площадь каждого участка если площадь второго участка на 324 га больше площади первого участка , а площадь первого участка в 7 раз меньше площади второго,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b-a=324 b=324+a 7a=b 7a=324+a 6a=324 a= 54 b=378
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