как решить задачу найти площадь каждого участка если площадь второго участка на 324 га больше площади первого участка , а площадь первого участка в 7 раз меньше площади второго,

Математика

как решить задачу найти площадь каждого участка если площадь второго участка на 324 га больше площади первого участка , а площадь первого участка в 7 раз меньше площади второго,

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