Общая площадь трех комнат 49 кв.м. Первая комната на 6 кв.м. меньше второй и на 8 кв.м. больше третьей. Найди площадь первой комнаты.

Математика

Общая площадь трех комнат 49 кв.м. Первая комната на 6 кв.м. меньше второй и на 8 кв.м. больше третьей. Найди площадь первой комнаты.

Автор: Гость