Общая площадь трех комнат 49 кв.м. Первая комната на 6 кв.м. меньше второй и на 8 кв.м. больше третьей. Найди площадь первой комнаты.
Математика
Общая площадь трех комнат 49 кв.м. Первая комната на 6 кв.м. меньше второй и на 8 кв.м. больше третьей. Найди площадь первой комнаты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sобщ = 49 кв.м. пусть х - площадь первой комнаты, тогда площадь второй комнаты = х+6 площадь 3 комнаты = х-8. х+х+6+х-8=49 3х=49+8-6 3х=51 х=51/3 х=17кв. м. Ответ : площадь первой комнаты = 17 кв. м.
Гость:
х первая комната х+6 вторая х-8 третья; х+х+6+х-8=49; 3х=49+8-6;3х=51;х=17; 17+6=23;17-8=9 Ответ:17-первая 23-вторая 9-третья
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