В туристическом клубе 25% а остальные мужчины.Найди отношение числа женщин к числу мужчин
Математика
В туристическом клубе 25% а остальные мужчины.Найди отношение числа женщин к числу мужчин
Ответ(ы) на вопрос:
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25% - женщины, следовательно, мужчин = 100% - 25% = 75% 25%/75%=1/3 ответ: 1/3
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