Впиши числа, чтобы получились верные равенства (25000+...)/5=...+6
Математика
Впиши числа, чтобы получились верные равенства (25000+...)/5=...+6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(25000+5)/5=4995+6
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