пирожок стоит 8 рублей 20 копеек. какое наибольшее число пирожков можно купить на 50 рублей?
Алгебра
пирожок стоит 8 рублей 20 копеек. какое наибольшее число пирожков можно купить на 50 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50р=5000к 5000/820= 6
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