Из деревни в город, удалённый на расстояние 130 км, выехали одновременно автомобиль и автобус.Автомобиль, прибыв в город, сразу повернул обратно и встретился с автобусом через 2 часа после своего выхода из деревни.На каком расс...
Алгебра
Из деревни в город, удалённый на расстояние 130 км, выехали одновременно автомобиль и автобус.Автомобиль, прибыв в город, сразу повернул обратно и встретился с автобусом через 2 часа после своего выхода из деревни.На каком расстоянии от города произошла встреча, если известно, что скорость автомобиля на 20 км.ч. больше скорости автобуса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость автобуса х км/ч тогда скорость автомобиля (х+20) км/ч Автобус и автомобиль двигались каждій по 2 часа, тогда автобус проехал 2х км, а автомобиль проехал 2*(х+20) и вместе они проехали 2*130 км. Тогда 2х + 2*(х+20)=2*130 2х + 2х + 40 = 260 4х=260-40 4х=220 х=55 (км/ч) 2*55=110(км) проехал автобус 130-110=20(км) расстояние от города Ответ: на расстояние 20(км) от города
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