Из деревни в город, удалённый на расстояние 130 км, выехали одновременно автомобиль и автобус.Автомобиль, прибыв в город, сразу повернул обратно и встретился с автобусом через 2 часа после своего выхода из деревни.На каком расс...

Алгебра

Из деревни в город, удалённый на расстояние 130 км, выехали одновременно автомобиль и автобус.Автомобиль, прибыв в город, сразу повернул обратно и встретился с автобусом через 2 часа после своего выхода из деревни.На каком расстоянии от города произошла встреча, если известно, что скорость автомобиля на 20 км.ч. больше скорости автобуса?

Автор: Гость