Людина масою 90кг стоїть на лижах,які мають довжину 1.8 м і ширину  10 см.Який тиск людина створює на сніг?(должно получится 2.5 кПа)))

Физика
Людина масою 90кг стоїть на лижах,які мають довжину 1.8 м і ширину  10 см.Який тиск людина створює на сніг?(должно получится 2.5 кПа)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле P=F/S F=mg S=a*b Тогда F=90*10=900(Н) S=2*(1,8*0,1)=0,36(м2) (умножили на 2 так как две лыжи) P=900/0,36=2500(Па)=2,5кПа    
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