Людина масою 90кг стоїть на лижах,які мають довжину 1.8 м і ширину 10 см.Який тиск людина створює на сніг?(должно получится 2.5 кПа)))
Физика
Людина масою 90кг стоїть на лижах,які мають довжину 1.8 м і ширину 10 см.Який тиск людина створює на сніг?(должно получится 2.5 кПа)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле P=F/S F=mg S=a*b Тогда F=90*10=900(Н) S=2*(1,8*0,1)=0,36(м2) (умножили на 2 так как две лыжи) P=900/0,36=2500(Па)=2,5кПа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Физика
Найти вес собаки Лайки,находящейся в контейнере второго искусственного спутника Земли,во время подъема ракеты с ускорением 5g,если масса собаки 2,4 кг
Математика