сумма цифр равна 12 и цифра единиц в 3 раза больше цифры десятков.(это 6 ?)
Математика
сумма цифр равна 12 и цифра единиц в 3 раза больше цифры десятков.(это 6 ?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ваш ответ не верен или условия 12-6=6 получаем 66 , а по условию ответ39 3*3=9
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