Может ли каждая из двух параллельных прямых пересекать каждую из двух скрещивающихся?

Геометрия
Может ли каждая из двух параллельных прямых пересекать каждую из двух скрещивающихся?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не может. Так как иначе они будут лежать в одной плоскости. А скрещивающиеся прямые не лежат в одной плоскости.
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