Из пунктов А и В, расстояние мужду которыми 30км навстречу друг другу одновременно вышли два пешехода и встретились через 3ч 20 мин. Если бы первый вышел на 2ч раньше второго, то встреча произошла бы через 2,5 ч после выхода вт...

Алгебра

Из пунктов А и В, расстояние мужду которыми 30км навстречу друг другу одновременно вышли два пешехода и встретились через 3ч 20 мин. Если бы первый вышел на 2ч раньше второго, то встреча произошла бы через 2,5 ч после выхода второго. Найдите скорости пешеходов.

Автор: Гость