Из пунктов А и В, расстояние мужду которыми 30км навстречу друг другу одновременно вышли два пешехода и встретились через 3ч 20 мин. Если бы первый вышел на 2ч раньше второго, то встреча произошла бы через 2,5 ч после выхода вт...
Алгебра
Из пунктов А и В, расстояние мужду которыми 30км навстречу друг другу одновременно вышли два пешехода и встретились через 3ч 20 мин. Если бы первый вышел на 2ч раньше второго, то встреча произошла бы через 2,5 ч после выхода второго. Найдите скорости пешеходов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30/(X+Y)=10/3 10/3(X+y)=30 3 ч 20мин=10/3 x+y=9 x=9-y x*(2+2.5)+y*2.5=30 4.5x+2.5y=30 40.5-4.5y+2.5y=30 -2y=30-40.5 2y=10.5 y= 5.25 2й x=9-5.25 x=3.75 1й
Гость:
Пусть скорость 1 пешехода х км/ч, а скорость 2 пешехода у км/ч. 3ч 20 мин = 3цел 1/3 ч Тогда 3цел 1/3*(х+у)=30 Если бы первый вышел на 2ч раньше второго, то встреча произошла бы через 2,5 ч после выхода второго. Значит 4,5х+2,5у=30 Получаем систему 3цел 1/3*(х+у)=30 4,5х+2,5у=30 10/3*(х+у)=30 4,5х+2,5у=30 х+у=9 4,5х+2,5у=30 х=9-у 4,5(9-у)+2,5у=30 х=9-у 4,5(9-у)+2,5у=30 х=9-у 40,5-4,5у+2,5у=30 х=9-у -2у=-10,5 у=5,25 х=3,75 Ответ: 3,75км/ч и 5,25 км/ч
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