Число 78 представьте в виде суммы трех положительных чисел так, чтобы два из них были пропорциональны числам 1 и 3, а сумма квадратов этих трех чисел была наименьшей.
Алгебра
Число 78 представьте в виде суммы трех положительных чисел так, чтобы два из них были пропорциональны числам 1 и 3, а сумма квадратов этих трех чисел была наименьшей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+30+38=78 как я нашла, нужно чтобы свободное число было меньше суммы чисел,1:3 но как можно ближе к этому числу, чем меньше между нами разрыв, тем меньше сумма квкдратов 10^2+30^2+38^2=100+900+1444=2444
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