Поезд идущей со скоростью 68 км/ч,проходит расстояние между городами за 6 ч. Какое время потребуется велосипедисту, чтобы проехать 1\8 этого расстояние со скоростью 17 км/ч?

Математика

Поезд идущей со скоростью 68 км/ч,проходит расстояние между городами за 6 ч. Какое время потребуется велосипедисту, чтобы проехать 1\8 этого расстояние со скоростью 17 км/ч?

Автор: Гость