Поезд идущей со скоростью 68 км/ч,проходит расстояние между городами за 6 ч. Какое время потребуется велосипедисту, чтобы проехать 1\8 этого расстояние со скоростью 17 км/ч?
Математика
Поезд идущей со скоростью 68 км/ч,проходит расстояние между городами за 6 ч. Какое время потребуется велосипедисту, чтобы проехать 1\8 этого расстояние со скоростью 17 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) найдём расстояние которое прошёл поезд 68*6=408(км) 2) найдём время за которое велосепедист проедит всё расстояние 408/17=24(ч) 3)найдём время за 1/8 пути 24/8=3(ч) Ответ: 3 часа
Гость:
68*6=408 408/8*1 =51 51/17 =3 часа
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