площадь зала в 6 раз больше площади классной комнаты найдите площадь зала если она больше площади классной комнаты на 250 квадратных метров
Математика
площадь зала в 6 раз больше площади классной комнаты найдите площадь зала если она больше площади классной комнаты на 250 квадратных метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть площадь комнаты - х м2, тогда площадь зала - 6х м2 Тогда 6х-х=250 5х=250 х=50 м2 площадь комнаты 50*6 = 300 м2 площадь зала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Химия
укажите , в каком соединении сера проявляет : - максимальную положительную степень окисления -минимальную отрицательную степень окисления а) SO2 б)...
Математика
Поезд идущей со скоростью 68 км/ч,проходит расстояние между городами за 6 ч. Какое время потребуется велосипедисту, чтобы проехать 1\8 этого рассто...
Математика
В водный раствор соли массой 480г добавили 20г соли. В результате концентрация соли повысилась на 3.75%. Сколько соли было в растворе первоначально?