площадь зала в 6 раз больше площади классной комнаты найдите площадь зала если она больше площади классной комнаты на 250 квадратных метров

Математика

площадь зала в 6 раз больше площади классной комнаты найдите площадь зала если она больше площади классной комнаты на 250 квадратных метров

Автор: Гость