укажите , в каком соединении сера проявляет : - максимальную положительную степень окисления -минимальную отрицательную степень окисления а) SO2 б) SO3 в) H2S г) SO

Химия

укажите , в каком соединении сера проявляет : - максимальную положительную степень окисления -минимальную отрицательную степень окисления а) SO2 б) SO3 в) H2S г) SO

Автор: Гость