укажите , в каком соединении сера проявляет : - максимальную положительную степень окисления -минимальную отрицательную степень окисления а) SO2 б) SO3 в) H2S г) SO
Химия
укажите , в каком соединении сера проявляет : - максимальную положительную степень окисления -минимальную отрицательную степень окисления а) SO2 б) SO3 в) H2S г) SO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) +4 -2 б )+6-2 S O2 S O3 -максимальная положительная степень окисления в) +1 -2 г )+2 -2 H2 S S O - минимальная отрицательная степень окисления
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