Найти углы ромба,если его сторона образует с диагоналями углы ,которые относятся как 2:7
Геометрия
Найти углы ромба,если его сторона образует с диагоналями углы ,которые относятся как 2:7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть коэффициент пропорциональности равен х. Тогда данные углы равны 2х и 7х. Так как диагонали ромба пересекаются под прямым углом, то сумма данных углов = 90 градусов. 2х + 7х = 90 9х=90 х=10 Значит углы равны 2*10=20 град, и 7*10=70 град. Так как диагонали ромба являются биссектрисами его углов, то углы ромба равны 20*2=40 град и 70*2=140 град. Ответ: 40,40,140и 140 град.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
укажите , в каком соединении сера проявляет : - максимальную положительную степень окисления -минимальную отрицательную степень окисления а) SO2 б)...
Математика
Поезд идущей со скоростью 68 км/ч,проходит расстояние между городами за 6 ч. Какое время потребуется велосипедисту, чтобы проехать 1\8 этого рассто...
Математика
В водный раствор соли массой 480г добавили 20г соли. В результате концентрация соли повысилась на 3.75%. Сколько соли было в растворе первоначально?
Алгебра
Из пунктов А и В, расстояние мужду которыми 30км навстречу друг другу одновременно вышли два пешехода и встретились через 3ч 20 мин. Если бы первый...