Найти углы ромба,если его сторона образует с диагоналями углы ,которые относятся как 2:7

Гость: Гость:

Пусть коэффициент пропорциональности равен х. Тогда данные углы равны 2х и 7х. Так как диагонали ромба пересекаются под прямым углом, то сумма данных углов = 90 градусов. 2х + 7х = 90 9х=90 х=10 Значит углы равны 2*10=20 град, и 7*10=70 град. Так как диагонали ромба являются биссектрисами его углов, то углы ромба равны 20*2=40 град и 70*2=140 град. Ответ: 40,40,140и 140 град.