Какую силу надо приложить для подъема вагонетки массой 600 кг по эстакаде с углом наклона 20 градусов, если коэффициент сопротивления движению равен 0,05?

Физика
Какую силу надо приложить для подъема вагонетки массой 600 кг по эстакаде с углом наклона 20 градусов, если коэффициент сопротивления движению равен 0,05?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила, которую надо приложить к тележке F=m·g·sinα+Fтр Сила трения равна: Fтр=kN=k·m·g·cosα Тогда сила, приложенная к вагонетке F=mg(sinα+k·cosα)=600*9.8(sin20+0,05*cos20)=2287,3Н
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