ПЕРЕПИШІТЬ ПОДАНІ В ДУЖКАХ ІМЕННИКИ СТАВЛЯЧИ В ПОТРІБНІЙ ФОРМІ 1 ТАК СОНЦЮ ДОБРЕ НЕНАЧЕ (ДИТЯ)

Қазақ тiлi

ПЕРЕПИШІТЬ ПОДАНІ В ДУЖКАХ ІМЕННИКИ СТАВЛЯЧИ В ПОТРІБНІЙ ФОРМІ 1 ТАК СОНЦЮ ДОБРЕ НЕНАЧЕ (ДИТЯ)

Автор: Гость