ПЕРЕПИШІТЬ ПОДАНІ В ДУЖКАХ ІМЕННИКИ СТАВЛЯЧИ В ПОТРІБНІЙ ФОРМІ 1 ТАК СОНЦЮ ДОБРЕ НЕНАЧЕ (ДИТЯ)
Қазақ тiлi
ПЕРЕПИШІТЬ ПОДАНІ В ДУЖКАХ ІМЕННИКИ СТАВЛЯЧИ В ПОТРІБНІЙ ФОРМІ 1 ТАК СОНЦЮ ДОБРЕ НЕНАЧЕ (ДИТЯ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так сонцю добре неначе дитяті
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