Знайдіть координати точок перетину з осями координат прямої 4x-3y+12=0
Геометрия
Знайдіть координати точок перетину з осями координат прямої 4x-3y+12=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С осью ОХ: у=0 4х-3*0+12=0 4х=-12 х=-3 (-3;0) С осью ОУ: х=0 4*0-3у+12=0 -3у=-12 у=4 (0;4)
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