все косточки домино сложили в ряд на одном конце тройка что будет на другом конце
Математика
все косточки домино сложили в ряд на одном конце тройка что будет на другом конце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На другом конце домино будут цифры:1,2,3,4,5,6.
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