ЗНАЧЕНИЕ КАКИХ ВЕЛЕЧИН НУЖНО ЗНАТЬ ЧТОБЫ ВЫЧЕСЛИТЬ КОЛЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ ПОЛУЧЕННОЕ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ ПРИ ТЕПЛООБМЕНЕ С ГОРЯЧЕЙ

Физика

ЗНАЧЕНИЕ КАКИХ ВЕЛЕЧИН НУЖНО ЗНАТЬ ЧТОБЫ ВЫЧЕСЛИТЬ КОЛЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ ПОЛУЧЕННОЕ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ ПРИ ТЕПЛООБМЕНЕ С ГОРЯЧЕЙ

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