ЗНАЧЕНИЕ КАКИХ ВЕЛЕЧИН НУЖНО ЗНАТЬ ЧТОБЫ ВЫЧЕСЛИТЬ КОЛЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ ПОЛУЧЕННОЕ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ ПРИ ТЕПЛООБМЕНЕ С ГОРЯЧЕЙ

Физика
ЗНАЧЕНИЕ КАКИХ ВЕЛЕЧИН НУЖНО ЗНАТЬ ЧТОБЫ ВЫЧЕСЛИТЬ КОЛЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ ПОЛУЧЕННОЕ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ ПРИ ТЕПЛООБМЕНЕ С ГОРЯЧЕЙ
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Гость:
масса температура воды холодной и горячей удельная теплоёмкость воды
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