из бочки вылили 7/12 находившийся там керосина сколько литров керосина было в бочке если из нее вылили 84 литра
Математика
из бочки вылили 7/12 находившийся там керосина сколько литров керосина было в бочке если из нее вылили 84 литра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть всего было х литров 84 = 7/12*х х= 84 : 7/12 х= 144 л
Гость:
7/12 это 84 84*12/7= 144
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