из бочки вылили 7/12 находившийся там керосина сколько литров керосина было в бочке если из нее вылили 84 литра

Математика

из бочки вылили 7/12 находившийся там керосина сколько литров керосина было в бочке если из нее вылили 84 литра

Автор: Гость