Маятник совершил 180 колебаний за 72 с.Опредилите период и частоту колебаний маятника.
Физика
Маятник совершил 180 колебаний за 72 с.Опредилите период и частоту колебаний маятника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
период Т=t/N=72/180=0,4 частота ню=N/t=180/72=2,5
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