на столе 12 чашек,а ложек в 3 раза меньше.сколько ложек?
Математика
на столе 12 чашек,а ложек в 3 раза меньше.сколько ложек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:3=4 ложки на столе
Гость:
12:3=4 (л.)-было на столе. ответ:4ложки
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