По реке спускаются один за другим два плота. Длина первого плота 12 м. Ширина плотов одна и та же. Найди длину второго плота, если его площадь составляет семь двенадцатых площади первого.

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Пусть ширина первого - х м, тогда и ширина второго - х м. Площадь первого 12х м2. Пусть длина второго у м. Тогда площадь второго ху м2. Так как площадь второго составляет семь двенадцатых площади первого, то ху=7/12*12х ху=7х у=7 Ответ: 7 м