площадь прямоугольника равна 75 см в квадрате. Найти стороны прямоугольника, если одна сторона в 3 раза больше другой.

Геометрия

площадь прямоугольника равна 75 см в квадрате. Найти стороны прямоугольника, если одна сторона в 3 раза больше другой.

Автор: Гость