площадь прямоугольника равна 75 см в квадрате. Найти стороны прямоугольника, если одна сторона в 3 раза больше другой.
Геометрия
площадь прямоугольника равна 75 см в квадрате. Найти стороны прямоугольника, если одна сторона в 3 раза больше другой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-меньшая сторона, 3x - бОльшая x*3x=75 3x²=75 x²= 25 x=5 Ответ: одна сторона 5 см, вторая 15 см
Гость:
S=75. x-ширина, 3x-длина составим уравнение: x*3x=75 3Xв квадрате=75 xв квадрате=25 x=5-это ширина длина=5*3=15 Ответ:5 и 15
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