За какое время Луна, двигаясь со скоростью 1000 м/с, пройдет путь 60 км?
Физика
За какое время Луна, двигаясь со скоростью 1000 м/с, пройдет путь 60 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=v*t. t=s/v=60000/1000=60c
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