Мастерская должна была сшить определенное количество спортивных курток за 24 дня.Однако она шила ежедневно на 6 курток больше, чем планировала первоначально, и потому выполнила заказ на 4 дня раньше срока. Сколько спортивных ку...
Алгебра
Мастерская должна была сшить определенное количество спортивных курток за 24 дня.Однако она шила ежедневно на 6 курток больше, чем планировала первоначально, и потому выполнила заказ на 4 дня раньше срока. Сколько спортивных курток должна была изготовить мастерская
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть мастерская должна біла изготавливать в день х курток, тогда она изготавливала (х+6) курток в день Тогда всего курток 24х или 20(х+6) 24х=20(х+6) 24х=20х+120 4х=120 х=30 тогда 24*30=720 курток
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