Мастерская должна была сшить определенное количество спортивных курток за 24 дня.Однако она шила ежедневно на 6 курток больше, чем планировала первоначально, и потому выполнила заказ на 4 дня раньше срока. Сколько спортивных ку...

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Мастерская должна была сшить определенное количество спортивных курток за 24 дня.Однако она шила ежедневно на 6 курток больше, чем планировала первоначально, и потому выполнила заказ на 4 дня раньше срока. Сколько спортивных курток должна была изготовить мастерская

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