в правельной четырехугольной призме площадь основания 225 см2, а высота 20 см. Найдите диагональ призмы.
Геометрия
в правельной четырехугольной призме площадь основания 225 см2, а высота 20 см. Найдите диагональ призмы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=корень квадратный из(m^2+n^2) n^2=15^2+15^5=450 диагональ основания призмы., где сторона равна 15. m^2= 15^2+20^2=225+400=625 диагональ боковй стороны. x=корень(450+625=32,7
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