в правильной четырехугольной призме площадь основания 225 см2 а высота 20 см. Найдите диагональ призмы.

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Так как призма четырехугольная правильная, то в основании квадрат. Площадь квадрата = а^2. Тогда а^2=225 а=15. Диагональ основания = а*корень из2=15*корень из2 (по свойс-у квадрата) Диагональ призмы можно найти по теореме Пифагора d^2=(15*корень из2)^2 + 20^2 d^2=450 + 400 d^2=850 d=корень из850 d=5корней из34