За пальто и кепку заплатили 238 грн, причём пальто в 6 раз дороже чем кепка.Сколько стоит пальто?

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За пальто и кепку заплатили 238 грн, причём пальто в 6 раз дороже чем кепка.Сколько стоит пальто?

Автор: Гость