За пальто и кепку заплатили 238 грн, причём пальто в 6 раз дороже чем кепка.Сколько стоит пальто?
Математика
За пальто и кепку заплатили 238 грн, причём пальто в 6 раз дороже чем кепка.Сколько стоит пальто?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-стоимость кепки 6x-стоимость пальто 6x+x=238 7x=238 x=34 Пальто стоит 6*34= 204 грн
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