lim x стремится к 1     X^2+2X+5/X^2+1

Алгебра
lim x стремится к 1     X^2+2X+5/X^2+1
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Гость:
lim(1/2+2+5/2+1)= 6
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