Поставь вместо звездочек числа 59 х * = 78 х *

Математика
Поставь вместо звездочек числа 59 х * = 78 х *
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вот так можно 59х78=78х59
Гость:
59*78=78*59-если только так,а по другому я не знаю
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