В ящике лежат носки одного и того же размера. Белых носков вполне достаточно, чтобы составить 5 пар, черных - для 10 пар и коричневых - для 15 пар. Какое самое маленькое количество носков нужно вытащить из ящика (не заглядывая ...

Математика

В ящике лежат носки одного и того же размера. Белых носков вполне достаточно, чтобы составить 5 пар, черных - для 10 пар и коричневых - для 15 пар. Какое самое маленькое количество носков нужно вытащить из ящика (не заглядывая туда), так, чтобы навярняка у вас в руках оказалась пара носков(Между левым и правым носком нет никакой разницы)

Автор: Гость