В ящике лежат носки одного и того же размера. Белых носков вполне достаточно, чтобы составить 5 пар, черных - для 10 пар и коричневых - для 15 пар. Какое самое маленькое количество носков нужно вытащить из ящика (не заглядывая ...
Математика
В ящике лежат носки одного и того же размера. Белых носков вполне достаточно, чтобы составить 5 пар, черных - для 10 пар и коричневых - для 15 пар. Какое самое маленькое количество носков нужно вытащить из ящика (не заглядывая туда), так, чтобы навярняка у вас в руках оказалась пара носков(Между левым и правым носком нет никакой разницы)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
два носка нужно вытащить.
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