Автомобиль массой 3 т увеличил свою скорость с 36 км/час до 54 км/час. Какая работа при этом была совершена?
Физика
Автомобиль массой 3 т увеличил свою скорость с 36 км/час до 54 км/час. Какая работа при этом была совершена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная кинетическая энергия автомобиля E0 = M * V0²/2 = 3000 * 10²/2 = 150000 Дж Конечная кинетическая энергия автомобиля E1 = M * V1²/2 = 3000 * 15²/2 = 337500 Дж Выполненная работа равна разности кинетических энергий автомобиля, от есть А = Е1 - Е0 = 337500 - 150000 = 187500 Дж.
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