Автомобиль массой 3 т увеличил свою скорость с 36 км/час до 54 км/час. Какая работа при этом была совершена?

Физика

Автомобиль массой 3 т увеличил свою скорость с 36 км/час до 54 км/час. Какая работа при этом была совершена?

Автор: Гость