КАКУЮ РАБОТУ СОВЕРШАЕТ СИЛА ТЯЖЕСТИ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ДОЖДЕВУЮ КАПЛЮ МАССОЙ 20МГ ПРИ ЕЁ ПАДЕНИИ С ВЫСОТЫ 2КМ???????

Физика

КАКУЮ РАБОТУ СОВЕРШАЕТ СИЛА ТЯЖЕСТИ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ДОЖДЕВУЮ КАПЛЮ МАССОЙ 20МГ ПРИ ЕЁ ПАДЕНИИ С ВЫСОТЫ 2КМ???????

Автор: Гость