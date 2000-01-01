КАКУЮ РАБОТУ СОВЕРШАЕТ СИЛА ТЯЖЕСТИ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ДОЖДЕВУЮ КАПЛЮ МАССОЙ 20МГ ПРИ ЕЁ ПАДЕНИИ С ВЫСОТЫ 2КМ???????
Физика
КАКУЮ РАБОТУ СОВЕРШАЕТ СИЛА ТЯЖЕСТИ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ДОЖДЕВУЮ КАПЛЮ МАССОЙ 20МГ ПРИ ЕЁ ПАДЕНИИ С ВЫСОТЫ 2КМ???????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работа A=Fт·S, где Fт=mg - сила тяжести, S=2000м - перемещение A=mgS=20·10(-3)*9,8*2000= 392 Дж
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