Функция спроса на товар Qd= 15 - 4p Функция предложения Qs= -3 + 5p определить: 1. Равновесные цену и объём продаж 2. Коэффициенты прямой эластичности спроса и предложения на интервале цен от 2 тыс. руб. за ед. до 3 ты. руб. за...

Технология

Функция спроса на товар Qd= 15 - 4p Функция предложения Qs= -3 + 5p определить: 1. Равновесные цену и объём продаж 2. Коэффициенты прямой эластичности спроса и предложения на интервале цен от 2 тыс. руб. за ед. до 3 ты. руб. за ед. 3. излишки потребителя и производителя. чистый общественный выигрыш. 4. правительство ввело потоварный налог на товар в размере 1 тыс. руб. на ед. продукции.Налог уплачивается продавцами товара. определить новые равновесные объём спроса и цену. 5. рассчитайте сумму денежных поступлений в гос. бюджет от уплаты налога. на кого введениепотоварного налога окажет наибольшее влияние - на продавцов или на покупателей. Почему? 6. расчитайте излишки потребителя и производителя после введения налога. Определите сумму чмстых потерь общества, связанных с введением налога. 7.Является ли равновесие на рынке товара стабильным.

Автор: Гость