Функция спроса на товар Qd= 15 - 4p Функция предложения Qs= -3 + 5p определить: 1. Равновесные цену и объём продаж 2. Коэффициенты прямой эластичности спроса и предложения на интервале цен от 2 тыс. руб. за ед. до 3 ты. руб. за...
Технология
Функция спроса на товар Qd= 15 - 4p Функция предложения Qs= -3 + 5p определить: 1. Равновесные цену и объём продаж 2. Коэффициенты прямой эластичности спроса и предложения на интервале цен от 2 тыс. руб. за ед. до 3 ты. руб. за ед. 3. излишки потребителя и производителя. чистый общественный выигрыш. 4. правительство ввело потоварный налог на товар в размере 1 тыс. руб. на ед. продукции.Налог уплачивается продавцами товара. определить новые равновесные объём спроса и цену. 5. рассчитайте сумму денежных поступлений в гос. бюджет от уплаты налога. на кого введениепотоварного налога окажет наибольшее влияние - на продавцов или на покупателей. Почему? 6. расчитайте излишки потребителя и производителя после введения налога. Определите сумму чмстых потерь общества, связанных с введением налога. 7.Является ли равновесие на рынке товара стабильным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 - 4p = -3 + 5p 15 +3 = 5p+4p 18=9р 2=р Цена равновесия 2 количество равновесия: Qd= 15 - 4*2=15-8=7 Прямая эластичность спроса = дельтаQ/дельта Р дельта Р = -50%(цена возросла от 2 тыщ до 3 тыщ, а это на -50%) дельта Q - неизвестно, если предположим что это с 7 до 8, тогда дельта Q=14% Тогда эластичность 14/50=-0,28 Товар является неэластичным. За 8 пунктов - это всё)
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