в магазине было 180кг сметаны в 6 одинаковых бидонах. продали 90 кг сметаны. сколько всего бидонов со сметаной осталось?

Математика

в магазине было 180кг сметаны в 6 одинаковых бидонах. продали 90 кг сметаны. сколько всего бидонов со сметаной осталось?

Автор: Гость