в магазине было 180кг сметаны в 6 одинаковых бидонах. продали 90 кг сметаны. сколько всего бидонов со сметаной осталось?
Математика
в магазине было 180кг сметаны в 6 одинаковых бидонах. продали 90 кг сметаны. сколько всего бидонов со сметаной осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 кг - 6 бидонов 90 кг - Х бидонов 90*6/180=3 бидона
Гость:
в 6 бидонах-180кг. сметаны x бидонов- 90 кг.продали получается: 6/x=180/90 x=(6*90)/180=3 Ответ:3 бидона осталось.
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