Три студента независимо друг от друга пытаются списывать на экзамене. Вероятность того, что первый спишет равна 0,3; второй- 0,2; третий- 0,5. Какова вероятность того, что хотябы один чтудент сможет списать на экзамене?
Математика
Три студента независимо друг от друга пытаются списывать на экзамене. Вероятность того, что первый спишет равна 0,3; второй- 0,2; третий- 0,5. Какова вероятность того, что хотябы один чтудент сможет списать на экзамене?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вероятность, того что спишет хотя бы один студент = 1-вероятность того, что никто не спишет. где q - вероятность того, что не спишет 1-q1*q2*q3=1-(1-0,3)(1-0,2)(1-0,5)=
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