Три студента независимо друг от друга пытаются списывать на экзамене. Вероятность того, что первый спишет равна 0,3; второй- 0,2; третий- 0,5. Какова вероятность того, что хотябы один чтудент сможет списать на экзамене?

Математика

Три студента независимо друг от друга пытаются списывать на экзамене. Вероятность того, что первый спишет равна 0,3; второй- 0,2; третий- 0,5. Какова вероятность того, что хотябы один чтудент сможет списать на экзамене?

Автор: Гость