Во время соревнований лучников один из спортсменов выпустил стрелу с начальной скоростью 40м/с под углом 55 к горизонту,а другой-со скоростью 38м/с под углом 50 к горизонту.Чья стрела упадёт дальше?Во сколько раз?
Физика
Во время соревнований лучников один из спортсменов выпустил стрелу с начальной скоростью 40м/с под углом 55 к горизонту,а другой-со скоростью 38м/с под углом 50 к горизонту.Чья стрела упадёт дальше?Во сколько раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дальность полета: S=(V₀²sin²α)/2g S₁=(40²*sin²55)/2*9.8≈54,78м S₂=(38²sin²50)/2*9.8≈43,23 S₁/S₂=54,78/43,23=1,27 Ответ: стрела первого лучника улетит дальше в 1,27 раза
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