Во время соревнований лучников один из спортсменов выпустил стрелу с начальной скоростью 40м/с под углом 55 к горизонту,а другой-со скоростью 38м/с под углом 50 к горизонту.Чья стрела упадёт дальше?Во сколько раз?

Физика

Во время соревнований лучников один из спортсменов выпустил стрелу с начальной скоростью 40м/с под углом 55 к горизонту,а другой-со скоростью 38м/с под углом 50 к горизонту.Чья стрела упадёт дальше?Во сколько раз?

Автор: Гость