Когда из цестерны отлили 4,5т бензина то в ней осталось 85%начальной массы бензина . Сколько тонн бензина было в цистерне сначало .
Математика
Когда из цестерны отлили 4,5т бензина то в ней осталось 85%начальной массы бензина . Сколько тонн бензина было в цистерне сначало .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 100-85=15(%)-бензина было отлито из цистерны 2. 4,5:15=0,3(т)-бензина составляет 1% 3. 0,3 * 100=30(т)-бензина было в начале
Гость:
100-85=15% - бензина слили 4500/15=300(л.) бензина 1% 85*300=25 500 (л.) бензина 85% 4500+25500 = 30000(л.) бензина было в цистерне
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