Когда из цестерны отлили 4,5т бензина то в ней осталось 85%начальной массы бензина . Сколько тонн бензина было в цистерне сначало .

Математика

Когда из цестерны отлили 4,5т бензина то в ней осталось 85%начальной массы бензина . Сколько тонн бензина было в цистерне сначало .

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