из точки М к плоскости проведен перпендикуляр МО и наклонные МА и МВ. Угол АМО = 60 градусов, угол ВМО = 45 градусов. найдите длину наклонных, если проекция меньшей наклонной равна а.
Геометрия
из точки М к плоскости проведен перпендикуляр МО и наклонные МА и МВ. Угол АМО = 60 градусов, угол ВМО = 45 градусов. найдите длину наклонных, если проекция меньшей наклонной равна а.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как против меньшего угла лежит меньшая сторона, то ОВ , проекция МВ на плоскость, равна а. Рассмотрим треуг-к МВО (угол О=90) , угол М=45, тогда угол В= 90-45=45. То есть треуг-к МВО - равнобедренный, МО=ОВ=а МВ=а/sin45=a:(корень из 2/2)=2а/корень из 2=а*корень из 2 Рассмотрим треуг-к МАО (угол О=90) , угол М=60, ОМ=а МА=а/cos45=a:(1/2)=2а Ответ: МВ=а*корень из 2; МА=2а
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