На молодёжную газету в среднем подписывается 25% студентов. Чему равно наиболее вероятное число подписчиков этой газеты на факультете, насчитывающем 103 студента?
Математика
На молодёжную газету в среднем подписывается 25% студентов. Чему равно наиболее вероятное число подписчиков этой газеты на факультете, насчитывающем 103 студента?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
103*25/100 = 25.75, так как студенты все-же целые, округляем и получаем 26 голов.
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