На молодёжную газету в среднем подписывается 25% студентов. Чему равно наиболее вероятное число подписчиков этой газеты на факультете, насчитывающем 103 студента?

Математика

На молодёжную газету в среднем подписывается 25% студентов. Чему равно наиболее вероятное число подписчиков этой газеты на факультете, насчитывающем 103 студента?

Автор: Гость