Понятия. тройственный союз. блицкриг. брусиловский прорыв. контрибуция. антанта. план шлиффена. "верденская мясорубка"

Обществознание
Понятия. тройственный союз. блицкриг. брусиловский прорыв. контрибуция. антанта. план шлиффена. "верденская мясорубка"
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тройственный союз-политический блок Германии положивший начало разделу Европы на враждебные лагеря. Блицкриг-военная стратегия ведения боевых действий. Брусиловский прорыв-наступление войск Юго-Западного фронта во время 1-й мировой войны. Контрибуция-денежные суммы, выплачиваемые побежденным государством победителю после окончания войны. Антанта- Название военного союза государств, воевавших в 1914-1918 гг. против Германии(в союз входили страны:Англия,Франция,Россия. План шлиффена-Немецкий план разработанный для одержания быстрых побед в Первой мировой войне,над Францией и Россией. "Верденская мясорубка"-это битва Первой мировой войны,которая велась с февраля по декабрь 1916г.
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