В коллекции энтомолога 72 бабочки,что составляет четыре одинадцатых числа экспонатов ысей коллекции . Сколько экспонатов в коллекции энтомолога?

72=4/11, значит 72/4*11=198 - экспонатов всего в коллекции.

Гость: Гость:

так как 72 бабочки - это 4/11, то 1/11 - это 72/4=18. следовательно 11/11 - это 18*11=198 экспонатов. Ответ: 198 экспонатов в коллекции энтомолога